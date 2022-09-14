Напомним, 13 ноября 2020 года самолет совершил жесткую посадку, когда выкатился за пределы ВПП в «Толмачево». Тогда некоторые детали борта разлетелись по округе. Во время следствия правоохранителям даже пришлось собирать их в близких от аэропорта населенных пунктах. По итогу, они установили причину происшествия - разрушение диска вентилятора двигателя.