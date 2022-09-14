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Аварийно приземлившийся самолет Ан-124 «Руслан» разбирают в Новосибирске

Сегодня, 11:35
Фото: russianplanes.net/u/614
Совершивший аварийную посадку самолет Ан-124 «Руслан» разбирают по частям в новосибирском аэропорту. Лайнер стоит на территории «Толмачево» с 2020 года.

Как пишет «Сибкрай.ru», из кабины пилотов уже убрали оборудование. Также сняли части крыла и стабилизаторы.

Знаменитый Ан-124 «Руслан» запустили на рейсы ещё 7 августа 1991 года. За это время он совершил 5 500 посадок, и только одна из них закончилась неудачей.

Напомним, 13 ноября 2020 года самолет совершил жесткую посадку, когда выкатился за пределы ВПП в «Толмачево». Тогда некоторые детали борта разлетелись по округе. Во время следствия правоохранителям даже пришлось собирать их в близких от аэропорта населенных пунктах. По итогу, они установили причину происшествия - разрушение диска вентилятора двигателя.

#Алина Шефер#Транспорт#Новосибирск#Самолет
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