Как пишет «Сибкрай.ru», из кабины пилотов уже убрали оборудование. Также сняли части крыла и стабилизаторы.
Знаменитый Ан-124 «Руслан» запустили на рейсы ещё 7 августа 1991 года. За это время он совершил 5 500 посадок, и только одна из них закончилась неудачей.
Напомним, 13 ноября 2020 года самолет совершил жесткую посадку, когда выкатился за пределы ВПП в «Толмачево». Тогда некоторые детали борта разлетелись по округе. Во время следствия правоохранителям даже пришлось собирать их в близких от аэропорта населенных пунктах. По итогу, они установили причину происшествия - разрушение диска вентилятора двигателя.