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Борьба с инфляцией: что будет после печати денег Центробанком России

Сегодня, 20:32
Фото: 1MI
Центральный банк России действует странно в отношении экономики страны и провоцирует инфляцию, хотя в тот же момент он с ней борется. Что будет после помощи бизнесу «напечатанными» 340 млрд рублей.

Одна из важнейших задач Банка России – это поддержание инфляции на приемлемом уровне. Ради этого ЦБ РФ задирал в марте 2022 года ключевую ставку до 20% - люди фактически остались без доступа к кредитам и ипотеке, а сейчас во время дефляции опускает ставку. Сейчас она составляет 8%, а скоро ожидается снижение до 7,5%.

«Новые известия» выяснили, что ЦБ РФ готов на любые шаги, чтобы привести инфляцию к 4%. В связи с этим глава Центробанка и стала против майнинга криптовалют, ведь тогда появятся лишние деньги и они будут оставаться в стране. Ведь чем активнее люди покупают что-то, тем сильнее ЦБ закручивает гайки, чтобы денег у простых россиян больше не стало.

В настоящее время политика ЦБ противоречит выпуску на рынок дополнительных 340 млрд рублей. Якобы всем нельзя, а госкомпаниям можно, ведь Центральный банк часто поддерживал связанные с государством организации, среди них различный банки. 

#Александр Кондратьев#Экономика#Новосибирск#Деньги#Инфляция#Центробанк#ЦБ
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