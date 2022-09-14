Борьба с инфляцией: что будет после печати денег Центробанком России

«Новые известия» выяснили, что ЦБ РФ готов на любые шаги, чтобы привести инфляцию к 4%. В связи с этим глава Центробанка и стала против майнинга криптовалют, ведь тогда появятся лишние деньги и они будут оставаться в стране. Ведь чем активнее люди покупают что-то, тем сильнее ЦБ закручивает гайки, чтобы денег у простых россиян больше не стало.