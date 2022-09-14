Хоккей в новом ЛДС Новосибирска: первая игра пройдет до конца 2022 года

Глава области недавно ходил на матч КХЛ «Сибирь» против «Авангарда». Он остался доволен игрой и результатами нашей команды, которая находится на верхней строчке турнирной таблицы.
Травников заверил, что новый ледовый дворец спорта открою в очень скором времени, точно до конца 2022 года. Сейчас там завершают монтаж кресел, проводят освещение, также заканчивают отделку помещений внутри.
«Не зря я давал напутствие команде – зарядиться драйвом на победу в старом ЛДС, потом переехать на новую арену с желанием завоевать медали», - сказал губернатор.
Напомним, ранее глава Новосибирской области заявлял, что первый матч в новом ЛДС может состояться уже в ноябре этого года. Но пока точно неизвестно, сбудутся ли эти прогнозы.