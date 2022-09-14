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Хоккей в новом ЛДС Новосибирска: первая игра пройдет до конца 2022 года

Сегодня, 10:54
Фото: ХК "Сибирь"

Первый матч «Сибири» в новом ЛДС Новосибирска состоится до конца 2022 года

Первая игра хоккейной команды «Сибирь» пройдет на арене нового ЛДС в Новосибирске в 2022 году. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников в эфире ОТС.

Глава области недавно ходил на матч КХЛ «Сибирь» против «Авангарда». Он остался доволен игрой и результатами нашей команды, которая находится на верхней строчке турнирной таблицы.

Травников заверил, что новый ледовый дворец спорта открою в очень скором времени, точно до конца 2022 года. Сейчас там завершают монтаж кресел, проводят освещение, также заканчивают отделку помещений внутри.

«Не зря я давал напутствие команде – зарядиться драйвом на победу в старом ЛДС, потом переехать на новую арену с желанием завоевать медали», - сказал губернатор.

Напомним, ранее глава Новосибирской области заявлял, что первый матч в новом ЛДС может состояться уже в ноябре этого года. Но пока точно неизвестно, сбудутся ли эти прогнозы.

#Алина Шефер#Спорт#Новосибирск#Хоккей
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