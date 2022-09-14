Корпорация МСП: «зонтичные» поручительства помогают развивать бизнес

По словам Исаевича, «зонтичные» поручительства — актуальная модель государственной поддержки предпринимателей Корпорацией МСП, пишет lenta.ru. Существенное достоинство данной возможности — быстрота получения: кредита под поручительство корпорации до 50% оформляется в «одном окне» банка. Механизм позволяет получить кредит на развитие бизнес-проекта и снизить кредитные ставки — порядка 1-1,5% в этом году. В результате каждый четвертый кредит был получен с помощью «зонтичных» поручительств, без которых это было бы невозможным. За счет подобной помощи в течение года свыше 21 тысячи предпринимателей получили кредиты на сумму более 180 млрд рублей. 98% кредитов, полученных с помощью господдержки, пришлось на долю микро- и малого бизнеса. Это максимальный показатель в работе корпорации.