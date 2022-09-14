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Корпорация МСП: «зонтичные» поручительства помогают развивать бизнес

Сегодня, 14:27
Фото: pxhere.com
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил о программах помощи малому бизнесу, «зонтичных» поручительствах, а также о молодежном предпринимательстве и изменении МСП Банка.

По словам Исаевича, «зонтичные» поручительства — актуальная модель государственной поддержки предпринимателей Корпорацией МСП, пишет lenta.ru. Существенное достоинство данной возможности — быстрота получения: кредита под поручительство корпорации до 50% оформляется в «одном окне» банка. Механизм позволяет получить кредит на развитие бизнес-проекта и снизить кредитные ставки — порядка 1-1,5% в этом году. В результате каждый четвертый кредит был получен с помощью «зонтичных» поручительств, без которых это было бы невозможным. За счет подобной помощи в течение года свыше 21 тысячи предпринимателей получили кредиты на сумму более 180 млрд рублей. 98% кредитов, полученных с помощью господдержки, пришлось на долю микро- и малого бизнеса. Это максимальный показатель в работе корпорации.

Исаевич уточнил, что параллельно отрабатывается налаживание механизма быстрого одобрения займов до 30 млн рублей под минимальный процент без залога. В течение года выдано более 2 тысяч кредитов в сумме свыше 13,1 млрд рублей.

Александр Исаевич также сообщил, что в 2021 году корпорацией запущены актуальные продукты: экспресс-кредит и экспресс-франшиза, в том числе кредитование высокотехнологичных предприятий.

В списке первостепенных задач МСП Банка — оказание помощи в реализации правительственных инициатив, Корпорации МСП и регионов. По словам гендиректора Корпорации МСП, над проектами шла совместная работа банка, Минэкономразвития и деловых объединений. Также изменения претерпел состав наблюдательного совета. Проблемы банка с капиталом прошлого года решены с помощью повышения объемов кредитования бизнеса.

По информации Исаевича, еще одна сфера деятельности банка — просвещение и консультирование бизнеса.

Помимо этого, ведется активное привлечение в предпринимательскую деятельность молодежи, организуются образовательные мероприятия, в том числе на цифровой платформе МСП.РФ, где предоставляется ряд услуг и сервисов. Практически треть зарегистрированных предпринимателей на платформе — молодые россияне до 35 лет.

#Экономика
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