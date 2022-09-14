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Несостоявшийся полицейский из Новосибирской области получил срок за поддельный диплом

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Суд Татарского района Новосибирской области вынес приговор мужчине, который хотел устроиться в правоохранительные органы по поддельному диплому.

Мужчина принес диплом якобы оконченного НГАУ в отдел кадров, но обман быстро скрылся. Его обвинили в использовании заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего право, или освобождающего от обязанностей.

«Суд вынес обвиняемому приговор в виде трех месяцев ограничения свободы. Наказание в виде ограничения свободы состоит в том, что установлен ряд ограничений: осужденный не может менять место жительства без уведомления специализированного органа, ему нельзя покидать место жительства с 22:00 часов до 7:00 часов. Кроме того, осужденный должен являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию», – уточнил «Прецеденту» помощник межрайонного прокурора Олег Толстов.

Это уголовное дело рассматривали в особом порядке. Мужчина получил минимальный срок, так как сознался в содеянном и раскаялся.

#Криминал#Общество#Новосибирская область#Полиция#Уголовное дело#2022#Суд#Эмилия Каплунская
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