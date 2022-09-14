НОВАТ откроет новый сезон 15 сентября премьерой оперы "Царская невеста". Однако ни в этой постановке, ни в других, новосибирцы не услышат легендарного сопрано Вероники Джиоевой, которая с 2006 года служила в Большом театре Сибири. Величайшей оперной певице современности в ее карьере доводилось исполнять роль Марфы в "Царской невесте" Римского-Корсакова, но в сентябре 2022 году на сцене НОВАТа главной звездой будет солистка петербургского Михайловского театра Олеся Петрова. Она задействована в роли Любаши.
О прекращении сотрудничества с НОВАТом Джиоева объявила поклонникам в своём Telegram-канале еще 22 апреля.
"С грустью вынуждена вам сообщить, что по причине положительного теста на ковид, не смогу выступить в ближайших спектаклях. Ещё хочу официально заявить, что больше не являюсь солисткой Новосибирского театра оперы и балета", - написала Вероника Джиоева.
Примадонна пожелала любимому театру процветания. А всем поклонникам и артистам здоровья.
Об истинных причинах, заставивших певицу покинуть сцену Новосибирского театра оперы и балета спустя 17 лет плодотворной работы, ходят разные пересуды. Говорят о затянувшемся конфликте с Владимиром Кехманом, который достиг своего апогея после того, как якобы, артистка осудила спецоперацию на территории Украины. Есть версия, что на решение уволиться повлияли и серьезные проблемы в личной жизни певицы. Сама она публично не озвучивала, что ее подтолкнуло на этот шаг.
На память о великой певице осталась именная табличка рядом с деревом, которое высажено в ее честь на Театральной аллее около здания театра. Правда, в одном из недавних интервью Джиоева намекнула, что может вернуться в Новосибирск. Подробностей она не раскрыла, заметив только, что это точно не будет сцена НОВАТа.