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НОВАТ откроет оперный сезон без примадонны Джиоевой: от нее осталась только табличка

Сегодня, 10:18
Фото: Дмитрий Тростников
Новосибирский государственный театр оперы и балета откроет новый сезон без одной из главных звезд, Вероники Джиоевой. На память об одной из самых востребованных оперных певиц осталась только табличка на Театральной аллее

НОВАТ откроет новый сезон 15 сентября премьерой оперы "Царская невеста". Однако ни в этой постановке, ни в других, новосибирцы не услышат легендарного сопрано Вероники Джиоевой, которая с 2006 года служила в Большом театре Сибири. Величайшей оперной певице современности в ее карьере доводилось исполнять роль Марфы в "Царской невесте" Римского-Корсакова, но в сентябре 2022 году на сцене НОВАТа главной звездой будет солистка петербургского Михайловского театра Олеся Петрова. Она задействована в роли Любаши.

О прекращении сотрудничества с НОВАТом Джиоева объявила поклонникам в своём Telegram-канале еще 22 апреля.

"С грустью вынуждена вам сообщить, что по причине положительного теста на ковид, не смогу выступить в ближайших спектаклях. Ещё хочу официально заявить, что больше не являюсь солисткой Новосибирского театра оперы и балета", - написала Вероника Джиоева.

Примадонна пожелала любимому театру процветания. А всем поклонникам и артистам здоровья.

Фото: veronikadzhioeva.ru

Об истинных причинах, заставивших певицу покинуть сцену Новосибирского театра оперы и балета спустя 17 лет плодотворной работы, ходят разные пересуды. Говорят о затянувшемся конфликте с Владимиром Кехманом, который достиг своего апогея после того, как якобы, артистка осудила спецоперацию на территории Украины. Есть версия, что на решение уволиться повлияли и серьезные проблемы в личной жизни певицы. Сама она публично не озвучивала, что ее подтолкнуло на этот шаг.

На память о великой певице осталась именная табличка рядом с деревом, которое высажено в ее честь на Театральной аллее около здания театра. Правда, в одном из недавних интервью Джиоева намекнула, что может вернуться в Новосибирск. Подробностей она не раскрыла, заметив только, что это точно не будет сцена НОВАТа.

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