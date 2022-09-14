Об истинных причинах, заставивших певицу покинуть сцену Новосибирского театра оперы и балета спустя 17 лет плодотворной работы, ходят разные пересуды. Говорят о затянувшемся конфликте с Владимиром Кехманом, который достиг своего апогея после того, как якобы, артистка осудила спецоперацию на территории Украины. Есть версия, что на решение уволиться повлияли и серьезные проблемы в личной жизни певицы. Сама она публично не озвучивала, что ее подтолкнуло на этот шаг.