Престижный турнир по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирской области

В этом году турнир пройдёт под девизом «Побеждать вопреки!» и будет посвящён 85-летию Новосибирской области, 70-летию дебюта сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки, 30-летию Олимпиады в Барселоне. Тогда атлеты Объединённой команды стали обладателями наград в девяти из десяти весовых категорий. Было завоёвано три золотых, три серебряных и три бронзовых медали. Тридцать лет назад Объединенная команда уверенно победила в общекомандном зачете: спортсмены 112 раз поднимались на пьедестал почёта и 45 раз стояли на высшей его ступеньке. Объединенной командой было завоевано 38 серебряных и 29 бронзовых наград.