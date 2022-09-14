Сидоренко стал четвертым депутатом Заксобрания обвиненным в мошенничестве: кто еще

Депутат Заксобрания Глеб Поповцев обвиняется в мошенничестве, но не в особо крупном, как его коллеги. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, нанял на должность помощницы фиктивную сотрудницу. Продолжительное время он получал за нее зарплату и складывал себе в карман. Сумма ущерба – более 800 тысяч рублей.