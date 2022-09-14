Сидоренко стал четвертым депутатом Заксобрания обвиненным в мошенничестве: кто еще

Иван Сидоренко
Иван Сидоренко стал еще одним из депутатов Заксобрания, замешанных в мошеннических схемах. На депутата завели уголовное дело – он обвиняется в особо крупном мошенничестве. Предметом махинаций стал земельный участок площадью около 16 тыс. кв. метров в Калининском районе. Предполагаемый ущерб составляет свыше 160 млн рублей. Народному избраннику может грозить до 10 лет колонии. На сегодня это самый крупный куш, добытый мошенническим способом.
Александр Морозов
Депутат Заксобрания Александр Морозов лишился мандата из-за мошенничества. Народного избранника обвиняют в получении гранта на 41 млн рублей. Морозов поспособствовал «Коченевскому мясокомбинату» в этом вопросе, однако деньги были использованы не по назначению, и ущерб составил 15 млн рублей.
Валентин Сичкарев
Депутата Заксобрания Валентина Сичкарева лишили мандата из-за мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017 году Сичкарев, являясь учредителем ООО «Сельхозпрод», совместно с директором компании получили субсидию в размере 6 млн рублей. Однако в 2019 году выяснилось, что переданные деньги фермеру остались на счете получателя в размере 2 376 000 рублей. Эту сумму и признали похищенной фигурантами по делу. В итоге суд назначил троим обвиняемым четыре года лишения свободы условно.
Глеб Поповцев
Депутат Заксобрания Глеб Поповцев обвиняется в мошенничестве, но не в особо крупном, как его коллеги. По версии следствия, он, используя свое служебное положение, нанял на должность помощницы фиктивную сотрудницу. Продолжительное время он получал за нее зарплату и складывал себе в карман. Сумма ущерба – более 800 тысяч рублей.