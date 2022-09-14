atas.info
ГлавноеВсе новости

Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске завершат в октябре 2022 года

Сегодня, 15:32
Фото: 1MI
Строительство новой станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершат в октябре 2022 года. Такими планами поделился мэр Анатолий Локоть в ходе «Часа прессы» 14 сентября.

Градоначальник не смог назвать точный процент готовности метрополитена. Он только отметил, что работы идет активно, и находятся на завершающей стадии.

«Мы смотрим не на процент, а на конкретные виды работ, которые нужно выполнить для открытия станции. На сегодняшний день установлены раздвижные двери, завершены отделка перронов и центрального фойе. Осталось доделать потолок, поставить турникеты и благоустроить прилегающую территорию», - сказал глава Новосибирска Локоть.

Он отметил, что никаких осложнений в работе нет. Всё идет своим чередом и станция будет готова в октябре.

 

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Метро
Подпишитесь
Полмиллиарда за сервелат: Черкизово подало иск в суд к новосибирской Торговой площади
Вчера, 12:38
Митинг против строительства мусорного полигона проведут жители Верх-Тулы
Сегодня, 09:30
Полина Гагарина выступит на 85-летии Новосибирской области 24 сентября
Сегодня, 08:57
Поправки в закон о мобилизации не связаны со спецоперацией – депутат ГД Сулейманов
Вчера, 18:04
НОВАТ откроет оперный сезон без примадонны Джиоевой: от нее осталась только табличка
Сегодня, 10:18
Самый длинный в стране каток появится на Михайловской набережной в Новосибирске
Сегодня, 09:59