Градоначальник не смог назвать точный процент готовности метрополитена. Он только отметил, что работы идет активно, и находятся на завершающей стадии.
«Мы смотрим не на процент, а на конкретные виды работ, которые нужно выполнить для открытия станции. На сегодняшний день установлены раздвижные двери, завершены отделка перронов и центрального фойе. Осталось доделать потолок, поставить турникеты и благоустроить прилегающую территорию», - сказал глава Новосибирска Локоть.
Он отметил, что никаких осложнений в работе нет. Всё идет своим чередом и станция будет готова в октябре.