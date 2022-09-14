Трехлетний мальчик застрял в ванной комнате в Новосибирске

Спасатели напоминают, что в подобных случаях нужно не паниковать, успокоить ребенка и сразу же вызывать специалистов. В ванных комнатах рекомендуют ставить замки, которые не закрываются изнутри, чтобы дети не смогли закрыться в помещении.