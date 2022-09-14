Трехлетний мальчик застрял в ванной комнате в Новосибирске

Инцидент произошел 13 сентября в доме по улице Терешкова. Трехлетний мальчик закрылся в ванной комнате, но открыть дверь самостоятельно не смог.
Его мама в панике вызвала на помощь спасателей. В итоге вход в ванную специалисты обеспечили и вызволили оттуда ребенка. Мальчику помощь врачей не понадобилась.
Спасатели напоминают, что в подобных случаях нужно не паниковать, успокоить ребенка и сразу же вызывать специалистов. В ванных комнатах рекомендуют ставить замки, которые не закрываются изнутри, чтобы дети не смогли закрыться в помещении.