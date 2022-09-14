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Трехлетний мальчик застрял в ванной комнате в Новосибирске

Сегодня, 13:31
Фото: 1MI
В Советском районе Новосибирска маленький ребенок закрылся в ванной и не смог открыть дверь – на помощь вызвали спасателей, о чем рассказали в службе МАСС в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 13 сентября в доме по улице Терешкова. Трехлетний мальчик закрылся в ванной комнате, но открыть дверь самостоятельно не смог.

Его мама в панике вызвала на помощь спасателей. В итоге вход в ванную специалисты обеспечили и вызволили оттуда ребенка. Мальчику помощь врачей не понадобилась.

Спасатели напоминают, что в подобных случаях нужно не паниковать, успокоить ребенка и сразу же вызывать специалистов. В ванных комнатах рекомендуют ставить замки, которые не закрываются изнутри, чтобы дети не смогли закрыться в помещении.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Дети
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