Жительница Новосибирска попала в больницу с ссадинами и синяками на лице, которые ей нанес неизвестный. Позже полицейскому удалось найти бандита, и за его поимку она прислала в ГУ МВД региона письменную благодарность.

Инцидент произошел ещё 6 августа. Врачи сообщили в отделение полиции № 10 «Советский» о женщине, которая попала к ним с травмами на лице. Неизвестного бандита вызвался найти майор полиции Вадим Айрих. Просмотрев камеры видеонаблюдения, опросив прохожих, он выяснил, где может скрываться преступник. Поиски привели его в квартиру пациентки больницы. После выписки сибирячку отправят на судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести вреда. За помощь в задержании мужчины женщина отправила письмо с благодарностью в ГУ МВД Новосибирской области.