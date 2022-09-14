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В Новосибирске женщина поблагодарила полицейских за арест избившего её мужчину

Сегодня, 14:27
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска попала в больницу с ссадинами и синяками на лице, которые ей нанес неизвестный. Позже полицейскому удалось найти бандита, и за его поимку она прислала в ГУ МВД региона письменную благодарность.

Инцидент произошел ещё 6 августа. Врачи сообщили в отделение полиции № 10 «Советский» о женщине, которая попала к ним с травмами на лице. Неизвестного бандита вызвался найти майор полиции Вадим Айрих.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, опросив прохожих, он выяснил, где может скрываться преступник. Поиски привели его в квартиру пациентки больницы.

После выписки сибирячку отправят на судмедэкспертизу, которая установит степень тяжести вреда. За помощь в задержании мужчины женщина отправила письмо с благодарностью в ГУ МВД Новосибирской области.

#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Алина Шефер
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