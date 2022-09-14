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В Новосибирской области у преподавателей самые высокие зарплаты в СФО

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
Учителя в Сибирском федеральном округе больше всего всего зарабатывают в Новосибирске – здесь у них самые большие оклады. Информацию предоставили аналитики сайта hh.ru.

В этом году средняя зарплата для учителей в Сибири составила 33,7 тысяч рублей – это ниже на 18%, чем по всей стране. При этом в Новосибирской области педагогам предлагают около 39,4 тысяч рублей в месяц – доходы выросли на 4%.

Самый низкий показатель зарплат по регионам СФО в Иркутской области – 34,5 тысяч рублей. 

Самое странное, что на удаленном режиме педагоги могут получать от 52,7 тысяч рублей в месяц. Там такие крупные зарплаты из-за того, что это крупные федеральные онлайн-школы, у которых уровень зарплат по России, а не региону.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирская область#Зарплата#Деньги#Учителя#Образование
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