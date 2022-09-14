Валерий Лимаренко: мы обеспечиваем жителей Сахалина и Курил доступной рыбой

На Сахалине региональный проект «Доступная рыба», реализуемый по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, позволил снизить стоимость популярной у населения рыбы.
Суть проекта в том, чтобы обеспечить жителей свежевыловленной рыбой по доступным ценам. Низкий уровень цен достигается за счёт отгрузки свежего улова промысловиками без посредников, рыбодобывающие компании не тратятся на переработку и заморозку, в доставке продукта учувствуют местные администрации. Кроме того, не берётся плата за предоставленные места в торговых рядах, пишет sakh.online.
Программа реализуется с января 2021 года и успешно выполняется.
- Как и прошлом году, рыбодобывающие предприятия подтверждают свою готовность участвовать в программе по обеспечению жителей свежим уловом, в том числе горбушей, кетой, напрямую с промысла, – прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
С каждым годом растут объёмы поставок свежей рыбы по сниженным ценам на внутренний рынок области. Например, за весь 2021 год жителям реализовано 285 тонн свежей рыбы по региональному проекту, а за неполные 8 месяцев 2022 года - уже 356 тонн. Из них - 111 тонн горбуши, которую за популярностью у покупателей называют «народной» рыбой. Задачу увеличить объемы доступного и полезного продукта поставил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Кстати, проект позволил даже удешевить рыбу. В 2022 году розничная цена на горбушу в рамках программы составила от 50 до 100 руб./кг, тогда как в 2021 году - от 60 до 100 руб./кг.