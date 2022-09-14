Вторые сутки ищут пенсионера, заблудившегося в лесу под Новосибирском

«Пенсионер ушел из дома в селе Королева 12 сентября в лес. К вечеру он не вернулся, и родственники обратились за помощью. Уже сильно холодает и дедушку надо найти срочно», - рассказали в «Лиза Алерт».
Поисковиков собирают с 10:00 часов на улице Ольги Жилиной. Всем объявили, что бродить придётся в мокром лесу, поэтому нужно теплее одеться. Они просят взять с собой сменную одежду и обувь, сухие носки, воду, перекус, репелленты, алкалиновые батарейки, дождевики.
«Поиски очень сложные, местность заболочена, даже пешим поисковикам трудно пройти. Проехать и на квадроциклах нельзя. Попросили привлечь к поискам вертолеты. Вчера на месте работали 40 человек из нашего отряда, сегодня группу снова набираем», - отметила Atas.info руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Пожилого новосибирца ищут по следующим приметам: рост 173, голубые глаза, русые волосы. Возможно, был одет в черную куртку, синюю рубашку в клетку, брюки такого же цвета и резиновые сапоги.