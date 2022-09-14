Вторые сутки ищут пенсионера, заблудившегося в лесу под Новосибирском

Поисковиков собирают с 10:00 часов на улице Ольги Жилиной. Всем объявили, что бродить придётся в мокром лесу, поэтому нужно теплее одеться. Они просят взять с собой сменную одежду и обувь, сухие носки, воду, перекус, репелленты, алкалиновые батарейки, дождевики.