«За такую стройку прорабов гонял бы ломами» - депутаты против концессии 7 поликлиник

«Схема по поликлиникам преступная, оставлять ее в этом виде нельзя! Если бы у меня прорабы так построили, я бы их сутки по стройке ломами гонял. Концессионер не выдержал сроки, мы его не наказали, а сумму увеличили. Сейчас правительство Новосибирской области плюет на людей. Демонстрирует наплевательское отношение к депутатам. А нас люди выбрали», - депутат Вячеслав Илюхин уже не первый раз не скупится на критику на заседаниях комитетов и сессиях парламента. Неделей ранее на заседании комитета по социальной политике он уже называл ситуацию со строительством поликлиник «государственным преступлением».