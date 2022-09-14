«За такую стройку прорабов гонял бы ломами» - депутаты против концессии 7 поликлиник

Парламентарии напомнили, что контракт на строительство семи поликлиник начинался с 7 миллиардов, и вырос по их подсчетам в 2.5 раза. В 2022 году стройка трех объектов едва начата, а их сдача перенесена с нынешнего года на 2024-й.
Министрам правительства Новосибирской области снова пришлось отдуваться перед депутатами Законодательного собрания за очередную концессию компаний, входящих в федеральную группу ВИС. Уже второй раз в 2022 году. 15 июня законодатели гневно требовали разобраться с последствиями расторжения мусорной концессии с ООО «Экология-Новосибирск». 14 сентября депутаты комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обрушились на концессию строительства 7 поликлиник, которая заключена с ООО «Седьмая концессионная компания».
И.о. министра строительства Алексей Колмаков доложил, насколько выросла сметная стоимость строительства поликлиник после проведения повторной госэкспертизы. Стоимость поликлиники №27 на ул. Ереванская выросла с 1.559 до 2.161 млрд. рублей. Поликлиники №7 с 1.8 до 2.488 млрд. рублей. №13 с 2.183 до 2.870 млрд. рублей. Стоимость поликлиники №18 до 3.111 миллиарда…
И тут началось!
«Вы зачем депутатов дезинформировали? Вам контракт показать? Вы докладываете депутатам сумму, которая была изменена предпоследний раз», - возразил и.о. министра депутат Вячеслав Илюхин.
По мнению Илюхина, некорректно говорить об увеличении стоимости контракта строительства поликлиник с 14 до 19 млрд. рублей. Потому что изначально контракт заключался на 7.483 млрд. рублей и уже изменялся в сторону увеличения. Депутат считает, что сравнение с 14 миллиардами делается, чтобы подорожание контракта не превысило 30% (больше нельзя по закону). А если сравнивать с изначальной цифрой – рост получается в 2.5 раза.
«Схема по поликлиникам преступная, оставлять ее в этом виде нельзя! Если бы у меня прорабы так построили, я бы их сутки по стройке ломами гонял. Концессионер не выдержал сроки, мы его не наказали, а сумму увеличили. Сейчас правительство Новосибирской области плюет на людей. Демонстрирует наплевательское отношение к депутатам. А нас люди выбрали», - депутат Вячеслав Илюхин уже не первый раз не скупится на критику на заседаниях комитетов и сессиях парламента. Неделей ранее на заседании комитета по социальной политике он уже называл ситуацию со строительством поликлиник «государственным преступлением».
По подсчетам депутата Дмитрия Козловского при такой площади объектов и цене контракта стоимость одного квадратного метра поликлиники получается 346 тысяч рублей, а инфекционной больницы – 441 тысяча за кв.м. Это в разы дороже самого элитного жилья в Новосибирске. «А из чего строится? Сэндвич-панели! У нас склады строят качественнее», - возмутился Козловский.
Смета выросла до 19 млрд на основании заключения госэкспертизы. Директор ГБУ НСО Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области Алексей Свинарчук продемонстрировал депутатам толстые пачки документов этих самых экспертиз.
Долгую эпопею с экспертизами зампредседателя заксобрания Ирина Диденко сочла торгом – ведь переговоры о стоимости и экспертизы тянулись годы, а реальные работы по строительству не начинались. «С 2019 года только торговались о цене? 3.5 года. Не понравилась цена – пошли в экспертизы? А ведь здесь главный вопрос – о здоровье людей. Сейчас уже люди должны люди получать поликлинические услуги. Зашли только летом 2022», - напомнила Ирина Диденко. «Нам говорили, что край к концу 2022 года будут поликлиники – теперь говорят – к концу 2024 года? Закон о ГЧП – создан для привлечения инвестиций. Инвестиции привлечены – нет? Строительство идет только на деньги капитального гранта из областного бюджета».
Так всплыла самая странная особенность этой концессии. По словам депутатов, инвестор (ООО «Седьмая концессионная компания», группы «ВИС»), который привлекается в схему государственно-частного партнерства ради инвестиций, никаких инвестиций не вкладывал. Немногое, что построено - оплачено из бюджета области: на это был выделен полуторамиллиардный грант. А сейчас инвестор просит у области еще один подобный грант.
«Они захотели проглотить все концессии в НСО – это большие миллиарды. (С компаниями группы ВИС заключены концессии на строительство четвертого моста в Новосибирске, 7 поликлиник. Принято решение о концессии на строительство 6 школ и новой мусорной концессии. Прим.ред.) А проглотить эти проекты и получить деньги в банке эти инвесторы не смогли. У инвестора за душой денег особых нет. Инвестор в кавычках никаких денег не нашел и не привлек, и построил только на деньги области. Такой объем они не потянут. Это дело мутное. Не понятно, кто контролирует в правительстве? Куда смотрели Знатков? Решетников (Глава министерства экономразвития. Прим.ред.)?
Вызвать первого зампредседателя правительства Владимира Знаткова на сессию для отчета предложил Вячеслав Илюхин. (Напомним, что недавно депутат Илюхин ушел с поста руководителя Агентства развития Жилищного строительства, и объяснил свою отставку несогласием с «неэффективной», и может быть «коррупционной» схемой, которую правительство готовится реализовать для помощи обманутым дольщикам, под руководством Владимира Знаткова).
В ходе дискуссии на комитете стала очевидна еще одна слабость концессионных соглашений. «Министерство строительства должно строить. Не должны строить отраслевые министерства: спорта, здравоохранения – надо реформировать систему», - сказал депутат Ашот Рафаелян. Действительно странная ситуация, когда министерство строительства только оценивает смету строительства поликлиник, а статус ГРБС проекта (главного распорядителя бюджетных средств) – у министерства здравоохранения. А готовит проекты концессии – министерство экономического развития. Такая система размывает ответственность. И ответственным становится чиновник, на которого губернатор официально возложил контроль за исполнением данного постановления - Владимир Знатков.
Кроме вызова Знаткова на сессию, строительный комитет рекомендовал правительству отказаться от механизма ГЧП концессии 4-х поликлиник, строительство которых не начато, и от другой концессии - 6 школ.
Рекомендовано не выдавать концессионеру новый капитальный грант из бюджета – 1.580 млрд. рублей. И назначить новую экспертизу сметы 3-х поликлиник, которые начали строиться.
Пока главной мишенью депутатской критики (и уже не первый раз) оказался Владимир Знатков – первый заместитель председателя правительства Новосибирской области. Таким образом, до председателя правительства – губернатора Андрея Травникова - остается один шаг.
Любопытно, что парламентарии публично ополчились на проект московской бизнес-группы, ровно за год до очередных губернаторских выборов 2023. Многомиллиардные концессии столичной группы ВИС реализуются в Новосибирской области при нынешнем губернаторе Андрее Травникове (присланном из Москвы). Хотя заходить в регион и получать концессии группа ВИС начала еще при его предшественнике - исконно новосибирском губернаторе Владимире Городецком (ныне – сенатор).
Сохранят ли депутаты свой пыл до сессии ЗС – это вопрос. Как бы не повторилась история с мусорной концессией. Тогда 15 июня на комитетах, группу ВИС яростно критиковали за провал первой мусорной концессии. И к новой мусорной концессии выкатили массу претензий. А через месяц 14 июля весь парламент дружно проголосовал за губернаторский проект «мусорной концессии – 2». Против не нашлось никого, заупрямились только двое отчаянных воздержавшихся.