Пока неизвестно, публичное будет мероприятие или только для работников аэропорта. Также в пресс-службе не смогли рассказать и подробности о самом событии.
В транспортном предприятии уточнили, что на открытие аэровокзального комплекса могут приехать звезды, если их решит привезти организация, которая выиграет аукцион на проведение мероприятия.
Стоит отметить, что на «вечеринку» решили потратить огромные деньги – 5 907 400 рублей.
Известно, что открытие долгожданного комплекса запланировано на декабрь 2022 года сразу после завершения строительства.