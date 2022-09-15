Известный парикмахер из Новосибирска Тимур Газиев будет судиться с бабушками в Москве

Парикмахер предполагает, что соседи так бурно реагируют из-за нежелания видеть в своем дворе детей-инвалидов. Но сдаваться Тимур не собирается. По его словам, процесс стрижки даже для обычных детей всегда стресс, а для клиентов с особенностями развития это вообще, испытание. Поэтому бизнесмен находит подход к каждому ребенку.