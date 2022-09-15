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Известный парикмахер из Новосибирска Тимур Газиев будет судиться с бабушками в Москве

Сегодня, 09:03
Фото: 1MI
Новосибирский парикмахер Тимур Газиев давно известен в городе – у него свой салон, в котором он стрижет детей-инвалидов. Недавно бизнесмен открыл филиал своей парикмахерской в Москве, чем очень возмутил местных бабушек.

Мастер работает в особой парикмахерской – «Детская пыточная». В ней Тимур Газиев делает стрижки детям с различными заболеваниями и особенностями развития. Весной он решил продолжить свое дело и начал развиваться в Москве. Однако наличие такой парикмахерской во дворе дома вызвало негодование пенсионерок.

«Две бабки, которые управляют этим домом, пишут на нас везде доносы: депутатам и т.д. Полиция уже два раза приходила. Меня обвинили в педофилии, что я детей целую и обнимаю. По этому поводу я вообще буду судиться в дальнейшем. Сейчас они переключились, что у меня в логотипе чёрт», - рассказывает Сиб.фм Тимур Газиев.

Парикмахер предполагает, что соседи так бурно реагируют из-за нежелания видеть в своем дворе детей-инвалидов. Но сдаваться Тимур не собирается. По его словам, процесс стрижки даже для обычных детей всегда стресс, а для клиентов с особенностями развития это вообще, испытание. Поэтому бизнесмен находит подход к каждому ребенку.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#Дети
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