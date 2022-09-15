Сибирская генерирующая компания показала график подключения отопления в жилых домах с 19 сентября 2022 года. Подачу тепла разбили на три этапа.

19-20 сентября тепло получат жители следующих домов: Второй этап начнется с 21 по 22 сентября: На третьем этапе, 23-24 сентября отопление включат:

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