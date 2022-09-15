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Пистолет, присыпанный землей, нашли на улице жители «Чистой Слободы» в Новосибирске

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
В микрорайоне «Чистая Слобода» прохожие нашли пистолет, который присыпали землей. Информацию об этом опубликовали в группе «Наш дом Слобода».

По сообщению очевидцев, пистолет нашли прямо с кобурой. Оружие было присыпано землей в поле, где выгуливают собак.

«Вообще тут весело, вчера соседи с собакой гуляли в поле за новыми домами, где трактор землю ровняет, нашли пистолет, кобуру и ещё какие-то к нему сопутствующие вещи. Всё лежало присыпанное землёй», - поделились очевидцы.

На место инцидента сразу же приехала полиция и изъяла оружие. Как именно пистолет там оказался – неизвестно. В настоящий момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Полиция#2022
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