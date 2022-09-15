Подрядчика для строительства школы №58 не нашли в Новосибирске

Поиски подрядчика для строительства закрытой школы №58 начали еще в августе 2022 года. Согласно контракту, строители должны подготовить территорию, стены, монтаж окон и витражей. Завершение ремонта было намечено на декабрь 2024 года.
Тогда в мэрии объявили поиск подрядчика, но после подведения итогов аукциона стало известно, что кандидатов на получение миллиардного контракта не было.
«Подано заявок - 0 (из них соответствует требованиям: 0; отклонено: 0)», - сообщается на сайте госзакупок.
Напомним, ранее подрядчика вновь не нашли на реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске.