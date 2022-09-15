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Подрядчика для строительства школы №58 не нашли в Новосибирске

Сегодня, 09:27
Фото: 1MI
В Новосибирске ни один подрядчик не подал заявку на строительство школы №58, о чем свидетельствует сайт Госзакупок.

Поиски подрядчика для строительства закрытой школы №58 начали еще в августе 2022 года. Согласно контракту, строители должны подготовить территорию, стены, монтаж окон и витражей. Завершение ремонта было намечено на декабрь 2024 года.

Тогда в мэрии объявили поиск подрядчика, но после подведения итогов аукциона стало известно, что кандидатов на получение миллиардного контракта не было.

«Подано заявок - 0 (из них соответствует требованиям: 0; отклонено: 0)», - сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, ранее подрядчика вновь не нашли на реконструкцию бассейна СКА в Новосибирске. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Ремонт#Дети
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