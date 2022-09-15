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Пьющие родители бросили ребенка на съемной квартире в Новосибирске

Сегодня, 12:04
Фото: «Черный список Новосибирск аренда квартир»/1MI
Выпивающие супруги сбежали из съемной квартиры в Новосибирске, оставив там маленького ребенка. Эту историю рассказал хозяин квартиры в группе «Черный список Новосибирск аренда квартир».

Семья проживала в арендованной квартире с двумя детьми. Они часто задерживали оплату, либо отдавали частями, и в какой-то момент арендодатель перестал это терпеть. Он предупредил их о выселение и о том, что приедет через несколько дней.

Когда мужчина прибыл, дверь в его квартиру ему открыл ребенок. Он сказал, что мамы нет со вчерашнего дня. Выгонять его на улицу, конечно, хозяин не стал. Он нашел его родственников.

Соседи пожаловались тогда владельцу жилья, что семейная пара часто устраивала драки и попойки. Это было видно по состоянию квартиры – грязные полы, мебель, разбитая техника. В таких условиях с ними жили дети, которых даже иногда прикармливали местные жители.

#Общество#Новосибирск#Дети#Алина Шефер
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