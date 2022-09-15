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В ближайшие 5 лет в Новосибирске кардинально изменится «карта» здравоохранения

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI
В Октябрьском районе Новосибирска на улице Татьяны Снежиной продолжается строительство поликлиники №2 – ее готовность выше 35%. Все работы ведутся под контролем областных властей.

Благодаря введению новых поликлиник в ближайшие пять лет в Новосибирске кардинально изменится «карта» здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов – это ориентированность на приближение к местам проживания.

«В районных центрах области мы уже видим ЦАОПы и сосудистые центры с лабораториями и диагностическим оборудованием, которые раньше можно было увидеть только в столице нашего региона, и то в федеральных медцентрах. За различными процедурами теперь не надо ездить за сотни километров, можно получить все услуги рядом с домом», - сказал губернатор региона Андрей Травников во время выездного совещания.

Так, поликлиника №2 рассчитана на 939 посещений в смену и сможет обслуживать более 50 тысяч жителей Октябрьского района. Здесь же будут созданы рабочие места для 650 человек.

Еще одна поликлиника №22 будет обслуживать 60 тысяч жителей Кировского района. Учреждение рассчитано на 907 посещений в смену. Новые рабочие места готовы для 411 специалистов.

В Мочище, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» до конца 2022 года введут современную амбулаторию, которая рассчитана на 100 посещений в сутки. К амбулатории прикрепят 5900 человек – жителей станций Мочище и Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка.

Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В рамках программы запланировано строительство 19 объектов в разных районах области.

#Эмилия Каплунская#Город#Политика#Общество#Правительство#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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