В ближайшие 5 лет в Новосибирске кардинально изменится «карта» здравоохранения

Благодаря введению новых поликлиник в ближайшие пять лет в Новосибирске кардинально изменится «карта» здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов – это ориентированность на приближение к местам проживания.
«В районных центрах области мы уже видим ЦАОПы и сосудистые центры с лабораториями и диагностическим оборудованием, которые раньше можно было увидеть только в столице нашего региона, и то в федеральных медцентрах. За различными процедурами теперь не надо ездить за сотни километров, можно получить все услуги рядом с домом», - сказал губернатор региона Андрей Травников во время выездного совещания.
Так, поликлиника №2 рассчитана на 939 посещений в смену и сможет обслуживать более 50 тысяч жителей Октябрьского района. Здесь же будут созданы рабочие места для 650 человек.
Еще одна поликлиника №22 будет обслуживать 60 тысяч жителей Кировского района. Учреждение рассчитано на 907 посещений в смену. Новые рабочие места готовы для 411 специалистов.
В Мочище, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» до конца 2022 года введут современную амбулаторию, которая рассчитана на 100 посещений в сутки. К амбулатории прикрепят 5900 человек – жителей станций Мочище и Иня-Восточная, посёлков Витаминка и Ленинский, села Новокаменка.
Учреждение возводится по национальному проекту «Здравоохранение» в рамках утверждённой Правительством Новосибирской области государственной программы модернизации первичного медицинского звена. В рамках программы запланировано строительство 19 объектов в разных районах области.