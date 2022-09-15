В Ленинградской области КСПГ «Портовая» запустили без участия иностранных партнеров

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на данные заместителя председателя правления «Газпрома» Виталия Маркелова, озвученные им в ходе ВЭФ-2022, достраивался комплекс отечественной инжиниринговой компанией ПЕТОН.
Строительство этого комплекса “Газпромом” было начато еще в 2016 году, когда уже действовали некоторые санкции, а завершался проект, когда началось беспрецедентное финансовое и технологическое давление на ряд российских нефтегазовых компаний. Проект КСПГ «Портовая» разработала немецкая фирма Linde, но в этом году она ушла из России. Специалисты компании ПЕТОН, также работавшие над этим проектом, смогли сами справиться со всеми технологическими задачами. Завод был запущен и работает. При этом соблюдаются все стандарты ASME для криогенных процессов, хотя в проекте больше не участвуют иностранные партнеры. Причем ряд других российских СПГ-проектов не удалось реализовать без участия зарубежных фирм.
13 сентября танкером «Псков» была завершена загрузка 168 тысяч кубометров СПГ, что составляет 100 миллионов 800 тысяч кубометров газа, на новом комплексе СПГ «Портовая». И теперь он находится на якорной стоянке в Балтийском море. Учитывая весьма привлекательную ситуацию на газовом рынке, где цена на голубое топливо превышает две тысячи долларов за тысячу кубометров, на одной только поставке можно заработать 200 миллионов долларов.
При выборе стоимости технологического комплекса учитывался лучший бенчмарк для производства СПГ, и компании ПЕТОН удалось в него уложиться. «Портовая» должна окупиться за восемь месяцев. Благодаря логистическим возможностям судов проекта управляющая компания сама займется перевозкой сжиженного газа в любые порты мира. В ситуации, когда возник дефицит сжиженного газа, а российские компании столкнулись со сложностями при фрахте судов, это является весьма актуальным. Дефицит перевозчиков, сложившийся в связи с высокой востребованностью СПГ-флота, привел к росту стоимости судна.
Помимо этого, ввод в строй КСПГ «Портовая» состоялся раньше, чем предусматривала документация Linde. За счет этого завод в кратчайшие сроки вышел на проектные показатели производительности, предусмотренные для лета. Это стало подтверждением возможностей ПЕТОНа осуществлять любые ЕРС-проекты по сжижению газа.
По словам заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, сказанным им в интервью «НиК», российские компании обладают наработками при средне- и малотоннажном сжижении, поэтому в теории и крупнотоннажное сжижение возможно на установках для среднетоннажного. Просто нужно их много построить.
Напомним, что в августе этого года Правительством России было поручено выделить один миллиард рублей с целью разработки СПГ-оборудования. Это предусматривает программа «Прорыв на рынки СПГ». Предположительно, эта программа выведет Россию уже к 2035 году в лидеры на мировых рынках сжиженного газа. А производство СПГ составит в стране от 80 до 120 миллионов тонн.