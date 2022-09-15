В Ленинградской области КСПГ «Портовая» запустили без участия иностранных партнеров

Строительство этого комплекса “Газпромом” было начато еще в 2016 году, когда уже действовали некоторые санкции, а завершался проект, когда началось беспрецедентное финансовое и технологическое давление на ряд российских нефтегазовых компаний. Проект КСПГ «Портовая» разработала немецкая фирма Linde, но в этом году она ушла из России. Специалисты компании ПЕТОН, также работавшие над этим проектом, смогли сами справиться со всеми технологическими задачами. Завод был запущен и работает. При этом соблюдаются все стандарты ASME для криогенных процессов, хотя в проекте больше не участвуют иностранные партнеры. Причем ряд других российских СПГ-проектов не удалось реализовать без участия зарубежных фирм.