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Валерий Лимаренко: обеспеченность области своим картофелем составляет 95%

Сегодня, 18:45
В Сахалинской области началась уборка овощей – местные аграрии намерены собрать 250-350 центнеров с гектара, это очень хорошая урожайность. Кроме того, планируется собрать картофеля порядка 43 тысячи тонн, что не менее прошлогодних показателей.

По данным портала Sakh.online, в этом году в Сахалинской области увеличили посевные площади: под картофель расширили на 6%, под овощи открытого грунта — на 16%. Сразу после сбора картофеля склады пополнят свёклой и капустой. Немаловажно, что фермерские хозяйства могут сохранять выращенный урожай, значит, будут снабжать потребителей до следующего сезона.

Отметим, что обеспеченность региона собственным картофелем составляет 95%, что соответствует Доктрине продовольственной безопасности России. Высоких показателей островным аграриям помогает достичь система поддержки сельхозпредприятий, действующая на территории Сахалина и Курил, которую контролирует губернатор Валерий Лимаренко.

К примеру, островным растениеводам возмещают часть затрат на приобретение элитных семян картофеля и семян трав кормовых культур, повышение плодородия почв, техническую и технологическую модернизацию, а также на внесение минеральных и органических удобрений.

 

#Марина Колодкина
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