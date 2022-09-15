Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска на автобусной остановке «Завод Сибиар» ножом зарезали 31-летнего мужчину в ходе ссоры. Пострадавший скончался на месте происшествия, а сбежавшего быстро поймали – он оказался уже ранее судим.
Женщина заявила, что убил её мужа неизвестный человек, когда он возвращался с работы – он ждал своего автобуса, но так и не дождался – «Пырнул при других людях и убежал. Это ужасно остаться с двумя маленькими детьми без супруга», - сказала «АиФ-Новосибирск» женщина.
При этом очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» отмечали, что убийца был в толстовке и капюшоне – он несколько раз пырнул мужчину, а затем убежал.