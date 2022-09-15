Женщина заявила, что убил её мужа неизвестный человек, когда он возвращался с работы – он ждал своего автобуса, но так и не дождался – «Пырнул при других людях и убежал. Это ужасно остаться с двумя маленькими детьми без супруга», - сказала «АиФ-Новосибирск» женщина.