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Жена погибшего на остановке в Новосибирске: «муж возвращался с работы, а его убили»

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Супруга 31-летнего погибшего мужчины, которого 14 сентября зарезали на остановке, рассказала подробности убийства – её муж не был знаком с нападавшим и возвращался с работы.

Напомним, что в Ленинском районе Новосибирска на автобусной остановке «Завод Сибиар» ножом зарезали 31-летнего мужчину в ходе ссоры. Пострадавший скончался на месте происшествия, а сбежавшего быстро поймали – он оказался уже ранее судим. 

Женщина заявила, что убил её мужа неизвестный человек, когда он возвращался с работы – он ждал своего автобуса, но так и не дождался – «Пырнул при других людях и убежал. Это ужасно остаться с двумя маленькими детьми без супруга», - сказала «АиФ-Новосибирск» женщина.

При этом очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» отмечали, что убийца был в толстовке и капюшоне – он несколько раз пырнул мужчину, а затем убежал. 

#Александр Кондратьев#Криминал#Новосибирск#Убийство#Нож#Полиция
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