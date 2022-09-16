Если кто-то полагает, что легенда о чудовище – исключительно выдумка местных краеведов, то это не так. О монстре, живущем в озере, спорят в книгах, журналах и на телевидении. «Чановское чудовище» включили в книгу «100 великих тайн Сибири», а в известной передаче Сергея Дружко «Необъяснимо, но факт», посвященной озерным монстрам России, ему тоже нашлось место.
Первым делом на ум приходит аналогия с лох-несским чудовищем, но в Чанах история все-таки другая. Исторические свидетельства говорят нам о том, что еще в 1702 году на одном из островов пропали рыбаки. В 1787 году в эти же самые места пришли новые люди, но увидев какое-то большое и непонятное существо на озерных просторах, испугались и убежали. Так и продолжалось весь 18 век: время от времени пропадали люди и скот. С мыслью о том, что в Чанах живет какое-то неведомое чудище, обитатели этих мест свыклись. Вопрос: когда же оно завелось в озере, однозначного ответа не имел. Например, жителей деревни Юдино считают, что чудовище здесь обитает с конца XIX века.
Все это можно было бы отнести к разряду этнографических сказок, но статистику не обманешь: все чаще стали пропадать не только свиньи и коровы, но также рыбаки и туристы. Объяснений, как водится, появилось немало: кто-то верит, что в районе Чанов есть вход в легендарную Шамбалу, кто-то полагает, что здесь замечена повышенная концентрация НЛО со всеми, как говорится, вытекающими…
А факты таковы, что гибель людей в водах озера связывают с атаками неизвестного науке существа. Свидетельства есть в разных источниках. Например, Владимир Голишев рассказал, как на его глазах погиб его друг: «Рыбачили с лодки в 300 метрах от берега. Ему на удочку попалось что-то очень огромное. Я был в шоке, никогда не видел ничего подобного. опрокинуло нас вместе с лодкой, поплыл к берегу. Вода была очень холодная, я боялся, что не доплыву». Вызванные водолазы тело не нашли. У жительницы села Квашнино утонул внук Михаил, Он рыбачил, причем озеро было спокойное, но внезапно лодка перевернулась как от удара. Погибли также четверо туристов из Белово. Их не спасла даже моторная лодка: опять был сильный удар, и лодка перевернулась, утонув вместе со всеми, кто на ней был. Всего с 2007 по 2010 год по данным СМИ на озере Чаны погибло 19 человек. Журналисты ссылаются на официальные данные новосибирского центра ГИМС.
После этих случаев и вспомнили рассказы старожилов. Обратил на себя внимание и еще один факт: в 1997 году на раскопках древнего поселения, датируемого VI-VII веками до нашей эры, были найдены странные артефакты с изображением гигантского змеевидного ящера.
Получается, что в Чанах может обитать реликтовый плезиозавр. Но как же он мог дожить до наших дней, если с конца 18 века площадь водной глади уменьшилась на треть, а 60% озера – бассейн с глубиной до 2 метров! Есть, конечно, места с глубиной до 10 метров, но их не так много. Как можно пережить сибирскую зиму в таких условиях? Исследователи отмечают, что в Чанах есть разлом, а под ним должно быть как бы второе – подземное – озеро. Таких на планете немало; самый известный пример – озеро Балатон в Венгрии.
Но чановское чудище совершенно необязательно должно быть плезиозавром. Один из ученых-биологов высказал интересную гипотезу о том, что, скорее всего, чудищем является азиатская саламандра. Есть два их вида: китайская и японская. На родине размеры у них не пугающие: японская исполинская саламандра (лат. Andrias japonicus) имеет длину до 150 см., а массу до 35 кг. Китайская исполинская саламандра (лат. Andrias davidianus) достигает 180 см. и 70 кг. Отличается от японской лишь расположением бугорков на голове Живут они более полувека…
Способна ли саламандра оказаться в сибирском озере и вырасти до размера чудовища? Исследователи полагают, что вполне, поскольку икринки гигантской саламандры могли принести в Чаны перелетные птицы, а достичь огромного размера саламандра способна в силу мутаций, которые могут быть вызваны процессами в разломе на дне озера или же изменением водной среды из-за чрезмерного использования минеральных удобрений в течение многих лет. Вещества, способные вызвать резкий рост организма, накопились в Чанах в больших количествах.
Пока выбор идет между плезиозавром и гигантским мутантом-саламандрой, но в любом случае, «чановское чудище» уже попало в рейтинг российских монстров.