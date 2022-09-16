А факты таковы, что гибель людей в водах озера связывают с атаками неизвестного науке существа. Свидетельства есть в разных источниках. Например, Владимир Голишев рассказал, как на его глазах погиб его друг: «Рыбачили с лодки в 300 метрах от берега. Ему на удочку попалось что-то очень огромное. Я был в шоке, никогда не видел ничего подобного. опрокинуло нас вместе с лодкой, поплыл к берегу. Вода была очень холодная, я боялся, что не доплыву». Вызванные водолазы тело не нашли. У жительницы села Квашнино утонул внук Михаил, Он рыбачил, причем озеро было спокойное, но внезапно лодка перевернулась как от удара. Погибли также четверо туристов из Белово. Их не спасла даже моторная лодка: опять был сильный удар, и лодка перевернулась, утонув вместе со всеми, кто на ней был. Всего с 2007 по 2010 год по данным СМИ на озере Чаны погибло 19 человек. Журналисты ссылаются на официальные данные новосибирского центра ГИМС.