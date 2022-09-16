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Эксгибиционист регулярно показывает девушкам половой орган в автобусе в Новосибирске

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI
Очевидцы стали часто замечать мужчину в возрасте 45-50 лет, который садится рядом с девушками в автобусе и показывает им свой половой орган. Информацию предоставили в группе «На ОбьГЭСе» в ВК.

Мужчина с извращенскими наклонностями орудует чаще всего в автобусах на ОбьГЭСе под номера – 45 и 45к. Выходит он на остановке «Приморская».

Автор поста обратился к мужчинам, чтобы они не оставались в стороне если видят такие действия эксгибициониста – его нужно поймать и отправить на лечение, чтобы он никому не навредил как физически, так и психически.

Стоит отметить, что внешность больного человека никто не смог описать. Однако в комментариях нашлись люди, которые подтвердили его существование и действия.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск#Извращенцы#Половой орган#Насилие#Автобус
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