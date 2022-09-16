Эксгибиционист регулярно показывает девушкам половой орган в автобусе в Новосибирске

Мужчина с извращенскими наклонностями орудует чаще всего в автобусах на ОбьГЭСе под номера – 45 и 45к. Выходит он на остановке «Приморская».
Автор поста обратился к мужчинам, чтобы они не оставались в стороне если видят такие действия эксгибициониста – его нужно поймать и отправить на лечение, чтобы он никому не навредил как физически, так и психически.
Стоит отметить, что внешность больного человека никто не смог описать. Однако в комментариях нашлись люди, которые подтвердили его существование и действия.