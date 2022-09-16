Эксперты РЭО назвали перспективные профессии отрасли по обращению с отходами

“Отрасль обращения с отходами продолжает активно совершенствоваться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. РЭО организовал специальную стратегическую сессию, на которой эксперты отрасли, в частности экономики замкнутого цикла, должны определить шаги в этом направлении. Одним из них является выявление перспективных профессий, востребованных специалистов и ключевых технологий, - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. - Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли. Это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами”.