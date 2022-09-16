Эксперты РЭО назвали перспективные профессии отрасли по обращению с отходами

Приглашенные на мероприятие эксперты поговорили о задачах по кадровой трансформации отрасли в процессе формирования экономики замкнутого цикла. Кроме того, в ходе дискуссий особое внимание было уделено профессиям, которые нужно развивать. Об этом пишет 360tv.ru.
“Отрасль обращения с отходами продолжает активно совершенствоваться с точки зрения кадрового и технологического потенциала. РЭО организовал специальную стратегическую сессию, на которой эксперты отрасли, в частности экономики замкнутого цикла, должны определить шаги в этом направлении. Одним из них является выявление перспективных профессий, востребованных специалистов и ключевых технологий, - сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. - Мы пригласили экспертов из разных сфер, тех, кто соприкасается и в целом активно включен в развитие отрасли. Это бизнес, органы власти, научные сотрудники, представители вузов. Все вместе мы разработаем перспективные направления кадровой трансформации и сформируем стратегию развития кадрового потенциала отрасли обращения с отходами”.
Денис Буцаев подчеркнул, что первоочередной задачей для построения экономики замкнутого цикла является подбор работников, обладающих необходимыми профессиональными навыками. В частности, необходимы такие специалисты, как проектировщики, инженеры, химики-аналитики, работники сельского хозяйства, научные работники, руководители всех уровней. Более того, отрасль остро нуждается в специалистах в области строительства и сноса, переработки отходов, в области новых материалов и ПКМ, корпоративного права, нормотворчества, химического производства, специалисты по коммуникациям и связям с общественностью, маркетингу, логистике, закупкам.
Гендиректор РЭО отметил, что, помимо профессий, связанных с обращением с ТКО, необходимы специалисты и из других, смежных областей: педагоги начального, среднего, среднего специального образования, а также юристы по экологическому праву.
В работе сессии участвовали 154 эксперта, 14 вузов, 11 ассоциаций и деловых объединений, а также 30 компаний из реального сектора, 3 научные организации и 3 ИТ-компании, а также три банка.