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Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей

Сегодня, 02:41
Фото: atas.info
В здании правительства Новосибирской области проведут ремонт одного кабинета за 1,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации следует, что конкурс объявило госучреждение «Хозяйственное управление». Ремонт требуется кабинету руководителя, расположенному по адресу Красный проспект, 18.  Правда, чей именно кабинет будут ремонтировать – не уточняется.

На работы выделят 1,41 млн рублей. В ремонт входят работы в приёмной и комнате помощников. Сам кабинет расположен на пятом этаже здания. Там уложат кварцевый паркет, обновят стены, освещение и розетки. Подрядчика ищут до 16 сентября, а итоги конкурса подведут уже 20 сентября.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Правительство#Новосибирск#Новосибирская область#2022
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