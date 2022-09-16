Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей

Из документации следует, что конкурс объявило госучреждение «Хозяйственное управление». Ремонт требуется кабинету руководителя, расположенному по адресу Красный проспект, 18. Правда, чей именно кабинет будут ремонтировать – не уточняется.
На работы выделят 1,41 млн рублей. В ремонт входят работы в приёмной и комнате помощников. Сам кабинет расположен на пятом этаже здания. Там уложат кварцевый паркет, обновят стены, освещение и розетки. Подрядчика ищут до 16 сентября, а итоги конкурса подведут уже 20 сентября.