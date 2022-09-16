Компания из Новосибирска заключила госконтракт на 134 млн по поддельным документам

Цена госконтракта составляла более 134 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был простроить объекты глобальной морской системы связи, применяемой при бедствии, на трассах Северного морского пути. По предварительным данным, контракт с новосибирской компанией уже расторгнут.