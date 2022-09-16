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Компания из Новосибирска заключила госконтракт на 134 млн по поддельным документам

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI
Новосибирская компания заключила госконтракт на 134 миллиона рублей по фиктивным документам, о чем сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что при подаче заявки на участие в торгах на заключение госконтракта по строительству объектов береговой станции Диксон службы НАВТЕКС, бизнесмены из Новосибирска направили поддельные документы.

В них говорилось, что компания якобы провела капитальное строительство, что не соответствовало действительности. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Цена госконтракта составляла более 134 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен был простроить объекты глобальной морской системы связи, применяемой при бедствии, на трассах Северного морского пути. По предварительным данным, контракт с новосибирской компанией уже расторгнут.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Общество#Криминал#Новосибирск#Россия#2022#Уголовное дело
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