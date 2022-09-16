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Лимаренко: углублённый медосмотр в этом году пройдут 90 тысяч жителей Сахалина

Сегодня, 14:00
Основная задача здравоохранения островного региона - повышение доступности медуслуг

На территории Сахалинской области открыто уже 16 диагностических центров, оснащённых современным оборудованием. Этого удалось достичь за счёт концентрации медицинского оборудования и внедрения бережливых технологий.

По данным на 30 августа 2022 года, комплексные обследования прошли 65 тысяч жителей Сахалина и Курил, это больше чем год назад, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, выступая на сессии «Открытый диалог в области медицины: кадры, технологии, возможности в новом мире», состоявшейся на  площадке VII Восточного экономического форума.

-  В прошлом году комплексную диагностику здоровья прошли около 73 тысяч жителей Сахалинской области, в 2022 году углублёнными обследованиями мы планируем охватить 90 тысяч человек, - цитирует Валерия Лимаренко портал Sakh.online.

Он также рассказал о работе, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи для местных жителей. Например, за последние три года в области организовали централизованную систему планирования работы врачей первичного звена. Это дало более 30 процентов дополнительных талонов. 

#Светлана Павлова
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