Мать-одиночка из Новосибирской области доказала отцовство сына в эфире НТВ

Женщина рассказала ведущему, что встретилась с предполагаемым отцом своего ребенка в молодости, они вместе учились в техникуме. Отношения между ними завязались не сразу, лишь через несколько лет.
Сибирячка тогда забеременела и призналась в этом суженному. Он отверг её и отказался признавать сына. Многие годы женщина растила ребенка одна, а недавно решилась установить отцовство с помощью ДНК-теста.
В эфире телеканала НТВ специалисты, после экспертизы, объявили – бывший возлюбленный героини программы отец мальчика. Результат - 99,9%.
Женщина хочет подать на алименты. Также ей очень важно, чтобы отец принимал участие в воспитание сына.