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Мать-одиночка из Новосибирской области доказала отцовство сына в эфире НТВ

Сегодня, 03:36
Фото: кадр из шоу "ДНК" на НТВ
Жительница Искитима Новосибирской области пришла на шоу «ДНК» на НТВ, чтобы доказать отцовство своего сына. Выпуск с её участием вышел 15 сентября 2022 года.

Женщина рассказала ведущему, что встретилась с предполагаемым отцом своего ребенка в молодости, они вместе учились в техникуме. Отношения между ними завязались не сразу, лишь через несколько лет.

Сибирячка тогда забеременела и призналась в этом суженному. Он отверг её и отказался признавать сына. Многие годы женщина растила ребенка одна, а недавно решилась установить отцовство с помощью ДНК-теста.

В эфире телеканала НТВ специалисты, после экспертизы, объявили – бывший возлюбленный героини программы отец мальчика. Результат - 99,9%.

Женщина хочет подать на алименты. Также ей очень важно, чтобы отец принимал участие в воспитание сына.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Дети
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