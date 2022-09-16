Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» продали компании из Москвы

Напомним, что компанию признали банкротом в прошлом году, а её владельца хотят судить за преднамеренное банкротство – он якобы несколько лет назад специально заключил с банком невыгодную многомиллионную сделку.
Покупателю достался земельный участок на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске площадью 25 тысяч квадратных метров, здание площадью 11,4 тысячи кв.м., а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, производственные линии и инструменты.
Лот продали за 1,167 миллиардов рублей, а изначально цена торгов составляла около 707,7 млн рублей.