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Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» продали компании из Москвы

Сегодня, 13:50
Фото: ПАО «Тяжстанкогидропресс»
Имущество основного акционера новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» продали на аукционе компании из Москвы. Информацию предоставили в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что компанию признали банкротом в прошлом году, а её владельца хотят судить за преднамеренное банкротство – он якобы несколько лет назад специально заключил с банком невыгодную многомиллионную сделку.

Покупателю достался земельный участок на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске площадью 25 тысяч квадратных метров, здание площадью 11,4 тысячи кв.м., а также металлообрабатывающее оборудование, комплектующие, производственные линии и инструменты.

Лот продали за 1,167 миллиардов рублей, а изначально цена торгов составляла около 707,7 млн рублей.

#Город#Новосибирск#Москва#Торги#Аукцион#Банкротство#Бизнес#Продажа#Александр Кондратьев
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