Пилипенко сразу после назначения председателем приехал в Стерлитамак на завод БСК

Также он встретился с топ-менеджментом и работниками компании.
По словам Андрея Пилипенко, в 2021–2031 гг. БСК должна реализовать 32 инвестиционных проекта на общую сумму более 181 миллиарда рублей (без НДС, но с учетом инфляции). Масштабная программа предполагает диверсификацию производств, модернизацию действующих и строительство новых производственных объектов. Он отметил, что компания располагает необходимыми для этого кадровыми ресурсами, а по большинству проектов уже разработаны дорожные карты, сообщает mkset.ru.
«Наша стратегическая задача - максимально эффективное участие компании в достижении технологического суверенитета России в химической отрасли», - отметил Пилипенко.
Также новый глава совета директоров АО «БСК» побывал на действующем карьере Шахтау - основной сырьевой площадке предприятия. Генеральный директор АО «Сырьевая компания» Александр Шкурко рассказал о перспективах развития карьера. По его мнению, сырьевой вопрос сейчас является жизненно важным и требует тщательного и взвешенного подхода при принятии решений.
В рамках своего визита Андрей Пилипенко также встретился с рабочими предприятия, представителями первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе общения он рассказал о задачах компании и ее будущем развитии. Говоря о сохранении существующих социальных программ, он отметил, что руководство БСК приложит усилия для выполнения всех обязательств в социальной сфере.