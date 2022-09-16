Пилипенко сразу после назначения председателем приехал в Стерлитамак на завод БСК

В рамках своего визита Андрей Пилипенко также встретился с рабочими предприятия, представителями первичной профсоюзной организации и молодежного совета. В ходе общения он рассказал о задачах компании и ее будущем развитии. Говоря о сохранении существующих социальных программ, он отметил, что руководство БСК приложит усилия для выполнения всех обязательств в социальной сфере.