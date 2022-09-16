atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пятые сутки продолжается поиск пропавшего в лесу пенсионера из Новосибирска

Сегодня, 08:09
Фото: ЛизаАлерт
Волонтеры поискового отряда пятый день разыскивают в лесу пропавшего пенсионера – он исчез 12 сентября. Как рассказали в «ЛизаАлерт», этот лестной массив богат болотами, поэтому выбраться оттуда крайне сложно.

По информации поисковиков, 73-летний Николай Игнатиков ушел в лес по грибы в Колыванском районе. Мужчина хорошо знаком с местностью, но от него нет никаких вестей уже пятые сутки.

В поисках задействовали квадракоптер, но неуспешно. Теперь волонтеры воспользуются болотоходом, так как местность крайне непроходима из-за болот.

Новосибирца ищут по следующим приметам: рост 173, голубые глаза, русые волосы. Возможно, был одет в черную куртку, синюю рубашку в клетку, брюки такого же цвета и резиновые сапоги.

#Эмилия Каплунская#Поиск#Общество#Город#Новосибирская область#2022
Подпишитесь
Опубликован график подключений отопления в домах Новосибирска с 19 сентября 2022
Вчера, 15:32
Празднование на 6 млн рублей закатят в честь завершения стройки терминала в Толмачево
Вчера, 16:29
Срочно. Депутата Заксобрания Сидоренко задержали по делу о мошенничестве в Новосибирске
Вчера, 13:21
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
Сегодня, 14:25
Главным архитектором Новосибирской области стал Иван Фаткин
Сегодня, 10:46
Кабинет чиновника отремонтируют в Новосибирске за 1,4 млн рублей
Сегодня, 09:41