Пятые сутки продолжается поиск пропавшего в лесу пенсионера из Новосибирска

По информации поисковиков, 73-летний Николай Игнатиков ушел в лес по грибы в Колыванском районе. Мужчина хорошо знаком с местностью, но от него нет никаких вестей уже пятые сутки.
В поисках задействовали квадракоптер, но неуспешно. Теперь волонтеры воспользуются болотоходом, так как местность крайне непроходима из-за болот.
Новосибирца ищут по следующим приметам: рост 173, голубые глаза, русые волосы. Возможно, был одет в черную куртку, синюю рубашку в клетку, брюки такого же цвета и резиновые сапоги.