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Старое общежитие снесут и расселят в центре Новосибирска до 2023 года

Сегодня, 06:03
Фото: Ростислав Нетисов, nsknews.info
Мэрия готовит к сносу деревянное общежитие на улице Семьи Шамшиных, 49а в Новосибирске. Жильцов аварийного здания планируют расселить до 2023 года.

Старую общагу 1956 года постройки признали ветхой только 12 сентября. Это двухэтажное здание с общей кухней и туалетом, душевыми в подвале. Там до сих пор проживает около 20 семей.

Местные жители обратились в администрацию района с просьбой признать их дом аварийным. Комиссия рассмотрела заявление 15 августа и установила износ здания в 72%, пишут «Новосибирские новости».

Переселение жильцов начнут в ближайшее время. Сейчас они могут претендовать на временное жилье из расчёта не менее 6 кв. метров на одного человека.

#Город#Новосибирск#Дом#Алина Шефер
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