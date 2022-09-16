Старое общежитие снесут и расселят в центре Новосибирска до 2023 года

Старую общагу 1956 года постройки признали ветхой только 12 сентября. Это двухэтажное здание с общей кухней и туалетом, душевыми в подвале. Там до сих пор проживает около 20 семей.
Местные жители обратились в администрацию района с просьбой признать их дом аварийным. Комиссия рассмотрела заявление 15 августа и установила износ здания в 72%, пишут «Новосибирские новости».
Переселение жильцов начнут в ближайшее время. Сейчас они могут претендовать на временное жилье из расчёта не менее 6 кв. метров на одного человека.