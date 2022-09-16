По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года в городе Татарск. Неоднократно судимый 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был дома вместе со своей 34-летней беременной сожительницей. Между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой сибиряк разгневался и схватился за нож.