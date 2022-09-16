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Судимый убийца жестоко расправился со своей беременной возлюбленной под Новосибирском

Сегодня, 02:14
Фото: 1MI

В Новосибирской области осудят мужчину, который убил свою беременную возлюбленную

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который жестоко расправился со своей сожительницей в Татарске, о чем сообщают в прокуратуре Новосибирска.

По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года в городе Татарск. Неоднократно судимый 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был дома вместе со своей 34-летней беременной сожительницей. Между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой сибиряк разгневался и схватился за нож.

«Обвиняемый взял нож и нанес им 6 ударов в различные части тела потерпевшей, после чего не менее 8 раз ударил ее кулаками и рукоятью ножа. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери»,- уточнили в прокуратуре.

В итоге злоумышленника обвинили в убийстве беременной женщины. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве беременной женщины. Уголовное дело рассмотрит по существу суд.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Уголовное дело#Полиция#Смерть#Суд
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