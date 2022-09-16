По данным следствия, трагедия произошла в феврале 2022 года в городе Татарск. Неоднократно судимый 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения был дома вместе со своей 34-летней беременной сожительницей. Между возлюбленными произошла ссора, в ходе которой сибиряк разгневался и схватился за нож.
«Обвиняемый взял нож и нанес им 6 ударов в различные части тела потерпевшей, после чего не менее 8 раз ударил ее кулаками и рукоятью ножа. Женщина скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери»,- уточнили в прокуратуре.
В итоге злоумышленника обвинили в убийстве беременной женщины. Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве беременной женщины. Уголовное дело рассмотрит по существу суд.