Свекры Круэллы из Новосибирска раскритиковали ее поведение в эфире НТВ

Платонову заметили федеральные телеканалы, когда в августе 2022 года она проехалась на людях полуголая на верблюде. Девушку пригласили на шоу НТВ. Муж был очень рад и во всем её поддержал, что не сказать о свекрах.
В Москву Ольга поехала вместе с родителями супруга. Они хотели рассказать «чистую правду» о жизни дивы. Правда оказалось горькой.
Свекры Платоновой заявили в эфире НТВ, что та плохо выполняет свои обязанности, уделяет мало внимания детям и их сыну. Больше времени девушка проводит в соцсетях, где перевоплощается в Круэллу, чтобы радовать фанатов.
«Раньше наши дети уже умели читать, ходили в секции. А нашей внучкой Евой не занимаются. Водили раза 3-4 в школу раннего развития, я была так рада, а оказалось это для блога всё было. И в детский сад не ходит, потому что режима у них дома нет. Спят до обеда», - заявила в эфире свекровь Ольги.
Сама Ольга эти доводы отрицала, говоря, что она много времени уделяет семье. Сейчас его даже больше, чем, когда она работала в налоговой инспекции. Это подтвердил и муж Максим Платонов.
Блогер пришла на шоу в неординарном наряде. Его она назвала «Генеральским». Это платье до пят, генеральский китель и корона с лучами.