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Свекры Круэллы из Новосибирска раскритиковали ее поведение в эфире НТВ

Сегодня, 06:33
Фото: кадр из программы НТВ
Новосибирская Круэлла Ольга Платонова стала участницей выпуска шоу «За гранью» на НТВ. В эфире оппонентами эпатажной дамы выступили свекры, которые пожаловались ведущему на её поведение.

Платонову заметили федеральные телеканалы, когда в августе 2022 года она проехалась на людях полуголая на верблюде. Девушку пригласили на шоу НТВ. Муж был очень рад и во всем её поддержал, что не сказать о свекрах.

В Москву Ольга поехала вместе с родителями супруга. Они хотели рассказать «чистую правду» о жизни дивы. Правда оказалось горькой.

Свекры Платоновой заявили в эфире НТВ, что та плохо выполняет свои обязанности, уделяет мало внимания детям и их сыну. Больше времени девушка проводит в соцсетях, где перевоплощается в Круэллу, чтобы радовать фанатов.

«Раньше наши дети уже умели читать, ходили в секции. А нашей внучкой Евой не занимаются. Водили раза 3-4 в школу раннего развития, я была так рада, а оказалось это для блога всё было. И в детский сад не ходит, потому что режима у них дома нет. Спят до обеда», - заявила в эфире свекровь Ольги.

Сама Ольга эти доводы отрицала, говоря, что она много времени уделяет семье. Сейчас его даже больше, чем, когда она работала в налоговой инспекции. Это подтвердил и муж Максим Платонов.

Блогер пришла на шоу в неординарном наряде. Его она назвала «Генеральским». Это платье до пят, генеральский китель и корона с лучами.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Шоу
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