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Улицы Панфиловцев и Макаренко закроют из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске

Сегодня, 01:48
Фото: 1MI
В Новосибирске ограничат проезд сразу по двум улицам города: Панфиловцев и Макаренко, о чем сообщают в мэрии.
«С 14 по 30 сентября закрыта для проезда улица Макаренко в районе жилого дома № 15. А улица Панфиловцев в районе частного дома № 56 сужена на 2 метра до 5 октября», - уточнили в городской администрации.

Ограничение проезда связано с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе. Автомобилистов просят быть внимательнее, проезжая данные участки дороги. Также необходимо руководствоваться дорожными знаками, указателями и соблюдать правила дорожного движения.  

Напомним, С 16 сентября в Новосибирске закроют проезд по Ипподромской магистрали. Ограничения будут действовать месяц. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Дороги#2022
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