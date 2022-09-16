Улицы Панфиловцев и Макаренко закроют из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске

В Новосибирске ограничат проезд сразу по двум улицам города: Панфиловцев и Макаренко, о чем сообщают в мэрии.

«С 14 по 30 сентября закрыта для проезда улица Макаренко в районе жилого дома № 15. А улица Панфиловцев в районе частного дома № 56 сужена на 2 метра до 5 октября», - уточнили в городской администрации. Ограничение проезда связано с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе. Автомобилистов просят быть внимательнее, проезжая данные участки дороги. Также необходимо руководствоваться дорожными знаками, указателями и соблюдать правила дорожного движения. Напомним, С 16 сентября в Новосибирске закроют проезд по Ипподромской магистрали. Ограничения будут действовать месяц.