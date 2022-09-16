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Posted 15 сентября 2022, 23:00

Published 15 сентября 2022, 23:00

Modified 16 сентября 2022, 01:48

Updated 16 сентября 2022, 01:48

В Новосибирске 16 сентября закроют ночной проезд по Ипподромской

15 сентября 2022, 23:00
С 16 сентября в Новосибирске закроют проезд по Ипподромской магистрали, о чем сообщают в мэрии города. Ограничения будут действовать месяц.

Так, проезд по Ипподромской магистрали начнут закрывать с 16 сентября до 16 октября – ровно месяц продлятся ограничения. Движение будет перекрыто с 23:00 до 05:00 на участке от пересечения с Большевистской до пересечения с Кирова.

Как рассказали в муниципалитете, это связано со строительством четвертого моста через реку Обь. Там проводятся работы по сбору и монтажу металлических балок пролетного строения четвертого моста. Объехать участок можно по улицам Мостовой и Кривощёковской. 

Напомним, ранее о временном ограничении движения транспорта по проезду Энергетиков объявили в мэрии города. Ограничения также связаны со строительством четвертого моста. 

#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Город#Новосибирск
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