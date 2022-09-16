В Бердске отопительный сезон стартует 22 сентября 2022 года

Posted 16 сентября 2022, 04:12
Published 16 сентября 2022, 04:12
Modified 16 сентября 2022, 04:13
Updated 16 сентября 2022, 04:13
Отмечается, что в первой волне к отоплению начнут подключать социальные объекты города Бердска. После приступят к подаче тепла в жилые дома.
По словам Пронюшкина, к 1 октября 2022 года все здания будут отапливаться. Для этого коммунальщики сделали многое: поменяли более 1 километра труб, провели ремонт трёх газовых котлов.
Напомним, ранее Atas.info публиковал график подключения отопления в объекты Новосибирска. Есть адреса и даты.