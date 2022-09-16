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Posted 16 сентября 2022, 04:12

Published 16 сентября 2022, 04:12

Modified 16 сентября 2022, 04:13

Updated 16 сентября 2022, 04:13

В Бердске отопительный сезон стартует 22 сентября 2022 года

В Бердске отопительный сезон стартует 22 сентября 2022 года

16 сентября 2022, 04:12
Фото: 1MI
Тепло начнут подавать в квартиры жителей Бердска с 22 сентября 2022 года. Об этом пишет «Бердск-онлайн» со ссылкой на директора КБУ Анатолия Пронюшкина.

Отмечается, что в первой волне к отоплению начнут подключать социальные объекты города Бердска. После приступят к подаче тепла в жилые дома.

По словам Пронюшкина, к 1 октября 2022 года все здания будут отапливаться. Для этого коммунальщики сделали многое: поменяли более 1 километра труб, провели ремонт трёх газовых котлов.

Напомним, ранее Atas.info публиковал график подключения отопления в объекты Новосибирска. Есть адреса и даты.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Отопление#Отопительный сезон
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