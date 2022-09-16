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В Новосибирске скончался экс-начальник ИК-3 ГУФСИН Андрей Маяцкий

Сегодня, 05:06
Фото: ГУФСИН НСО
ГУФСИН России по Новосибирской области сообщил о кончине полковника внутренней службы (в отставке), экс-начальника ИК-3 Андрея Маяцкого. В его честь на фасаде здания Звездная, 34 установят мемориальную доску 19 сентября.

Ветеран уголовно-исполнительной системы Маяцкий Андрей Федорович скончался на 94 году жизни 11 августа 2022 года. В понедельник, 19 сентября, память о нём увековечат торжественным открытием мемориальной доски на здании Звездная, 34 в Новосибирске в 15:00.

Маякций являлся начальником колонии УФ-91/15 УИТУ УВД Новосибирского облисполкома (нынешний ИК-3) с 1974 по 1976 год. А с 1976 по 1993 год занимал пост главы УФ-91/3 УИТУ УВД.

«Андрей Федорович добросовестно и ответственно относился к исполнению своих служебных обязанностей. Он человек – легенда и об этом говорят его награды - Орден Трудового Красного знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.06.1971), Орден Октябрьской революции (Указ Президиума Верховного Совета СССР в 1981) и Орден Ленина (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1990)», - рассказал начальник пресс-службы ГУФСИН Новосибирской области Олег Огуля.
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск
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