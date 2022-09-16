В Новосибирске скончался экс-начальник ИК-3 ГУФСИН Андрей Маяцкий

Ветеран уголовно-исполнительной системы Маяцкий Андрей Федорович скончался на 94 году жизни 11 августа 2022 года. В понедельник, 19 сентября, память о нём увековечат торжественным открытием мемориальной доски на здании Звездная, 34 в Новосибирске в 15:00.