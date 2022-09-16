Валерий Лимаренко: Рыбохозяйственная отрасль региона активно развивается

Средства идут на обновление флота и перевооружение производства, приобретение более эффективного оборудования. По данным Sakh.online, последние годы увеличились вложения в строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов. Хорошим стимулом для рыбопромышленных предприятий Сахалинской области стало участие в программе инвестиционных квот. В рамках программы построено уже несколько новых заводов в регионе. Это передовые производства, где работают сотни людей, выпускается продукция, которая уже завоевала популярность не только в ДВО, но и далеко за его пределами.