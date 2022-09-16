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Высоким бордюром на улице 1905 года возмутились жители Новосибирска

Сегодня, 06:20
Фото: АСТ-54
Жители Новосибирска пожаловались на слишком высокий бордюр, который мешает горожанам переходить через дорогу. Об этом сибиряки написали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам новосибирцев, бордюр неудачно установили на улице 1905 года. Он мешает проходу матерей с колясками, а также инвалидам. Ежедневно через поребрик ходят дети, так как переход располагается прямо у школы №137.

Однако данное возмущение очень разгневало новосибирцев в комментариях. По словам людей, жалоба образовалась на пустом месте. Многие не увидели в бордюре ничего странного, а кто-то написал, что это был инфоповод лишний раз посочувствовать мамочкам с колясками.

Напомним, ранее «колхозной» лестницей у новой школы на Родниках возмутились новосибирцы. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги
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