Высоким бордюром на улице 1905 года возмутились жители Новосибирска

Однако данное возмущение очень разгневало новосибирцев в комментариях. По словам людей, жалоба образовалась на пустом месте. Многие не увидели в бордюре ничего странного, а кто-то написал, что это был инфоповод лишний раз посочувствовать мамочкам с колясками.