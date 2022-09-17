Поздно вечером в пятницу, 16 сентября, на пульт дежурного МЧС по Новосибирску поступил сигнал о пожаре в здании по адресу Кудряшевская, 12. Расчеты спасателей были на месте через 15 минут. Двухэтажное здание, где работала станция технического обслуживания автомобилей, было полностью охвачено огнем. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на полную ликвидацию открытого пламени потребовалось около 35 минут.