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Автомастерская сгорела в Ленинском районе Новосибирска

Сегодня, 02:27
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Двухэтажное здание на улице Кудряшевская, где располагалась СТО, выгорело полностью и обрушилось. По словам владельцев, внутри никого не было

Поздно вечером в пятницу, 16 сентября, на пульт дежурного МЧС по Новосибирску поступил сигнал о пожаре в здании по адресу Кудряшевская, 12. Расчеты спасателей были на месте через 15 минут. Двухэтажное здание, где работала станция технического обслуживания автомобилей, было полностью охвачено огнем. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на полную ликвидацию открытого пламени потребовалось около 35 минут.

Сгоревшее здание обрушилось. Как сообщили хозяева автобизнеса, на первом этаже располагалось непосредственно производство, на втором – подсобные помещения. По словам бизнесменов, в это время в знании никого быть не должно, предположительно, пострадавших нет.

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