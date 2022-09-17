Бывший физрук школы под Новосибирском погиб в спецоперации на Украине

Военный Алибек Жумадилов погиб в бою на 32 году жизни 2 сентября. Он учился в школе в Купино, а после выпуска поступил на педагогический в колледж. Прошел службу в армии, а потом устроился учителем физкультуры в МКОУ Советская СОШ Купинского района и попутно получал высшее образование в Новосибирске.