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Бывший физрук школы под Новосибирском погиб в спецоперации на Украине

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Военнослужащий родом из Купино Новосибирской области погиб в спецоперации на Украине. Недавно с героем простились районные власти, родственники и местные жители.

Военный Алибек Жумадилов погиб в бою на 32 году жизни 2 сентября. Он учился в школе в Купино, а после выпуска поступил на педагогический в колледж. Прошел службу в армии, а потом устроился учителем физкультуры в МКОУ Советская СОШ Купинского района и попутно получал высшее образование в Новосибирске.

«Два года назад Алибек отправился на службу по контракту и вскоре стал участником спецоперации. Местные вспоминают его с улыбкой. Он любил спорт и много раз участвовал в различных региональных соревнованиях. О его гибели стало известно в начале сентября», - рассказали в администрации Купинского района.

Алибека Жумадилова похоронили 12 сентября. Военного посмертно наградили орденом Мужества.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Спецоперация#Военные
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