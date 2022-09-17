А в доме на улице Станиславского в Ленинском районе сотрудникам МАСС пришлось вскрывать дверь в квартиру, где в одиночестве оставались двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. И через некоторое время спасатели пришли на помощь трехлетней девочке на улице Народной в Калининском районе. В этом случае пришлось забираться в квартиру через окно.