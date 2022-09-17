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Четверо детей оказались заперты в новосибирских квартирах

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
Спасатели вызволили маленьких детей, которые оказались заблокированы в квартирах без взрослых. Инциденты произошли в трех разных районах Новосибирска

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли разблокировать двери квартир, в которых оказались заперты маленькие новосибирцы. Как сообщили в МАСС, первый тревожный сигнал поступил в пятницу, 16 сентября из Калининского района. В доме по улице Александра Невского родители не смогли открыть дверь в жилище, где оставался в одиночестве их ребенок. Спасатели выехали на помощь, но к моменту прибытия взрослые смогли отпереть квартиру самостоятельно.

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А в доме на улице Станиславского в Ленинском районе сотрудникам МАСС пришлось вскрывать дверь в квартиру, где в одиночестве оставались двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. И через некоторое время спасатели пришли на помощь трехлетней девочке на улице Народной в Калининском районе. В этом случае пришлось забираться в квартиру через окно.

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#Происшествия#Новосибирск#МАСС#Спасатели#Дети
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