Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) помогли разблокировать двери квартир, в которых оказались заперты маленькие новосибирцы. Как сообщили в МАСС, первый тревожный сигнал поступил в пятницу, 16 сентября из Калининского района. В доме по улице Александра Невского родители не смогли открыть дверь в жилище, где оставался в одиночестве их ребенок. Спасатели выехали на помощь, но к моменту прибытия взрослые смогли отпереть квартиру самостоятельно.
А в доме на улице Станиславского в Ленинском районе сотрудникам МАСС пришлось вскрывать дверь в квартиру, где в одиночестве оставались двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. И через некоторое время спасатели пришли на помощь трехлетней девочке на улице Народной в Калининском районе. В этом случае пришлось забираться в квартиру через окно.