Немецкое Югендамт украло 13-летнего сына у уроженки Новосибирска

По словам сибирячки Нелли, специалисты Югендамта - ведомства, соблюдающего контроль за правами детей в Германии, украли у неё ребенка. Сейчас его удерживают в городе Брауншвейг.
Уроженка Новосибирска переехала в Германию три года назад с сыном, у него до сих пор нет гражданства. В школе ему было сложно из-за незнания языка, часто это втягивало мальчика в драки. В итоге, к ним зачастили чиновники Югендамта.
Однажды ювенальщики заподозрили старшего сына Нелли в избиении младшего брата Саши. Женщине посоветовали отправить Сашу в «летний реабилитационный лагерь», который на деле оказался психушкой.
Когда подросток вернулся домой, Нелли решила вместе с ним покинуть Германию. А в это время на её семью чиновники составляли дело. В один из дней женщину вызвали в суд, и пока она давала показания, ювенальщики выкрали Сашу. Мальчика много недель держали в приюте, где он стал похож на дистрофика.
Спустя ещё несколько дней мальчика передали в патронатную семью к бюргеру, который получал за это около 12 тысяч евро месяц. Нелли уже обратилась за помощью в консульство РФ, сейчас они пытаются вызволить мальчика.