Немецкое Югендамт украло 13-летнего сына у уроженки Новосибирска

Когда подросток вернулся домой, Нелли решила вместе с ним покинуть Германию. А в это время на её семью чиновники составляли дело. В один из дней женщину вызвали в суд, и пока она давала показания, ювенальщики выкрали Сашу. Мальчика много недель держали в приюте, где он стал похож на дистрофика.