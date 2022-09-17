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Немецкое Югендамт украло 13-летнего сына у уроженки Новосибирска

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
Немецкие ювенальщики выкрали у уроженки Новосибирска 13-летнего сына перед отъездом в Россию. Об этом она рассказала kp.ru.

По словам сибирячки Нелли, специалисты Югендамта - ведомства, соблюдающего контроль за правами детей в Германии, украли у неё ребенка. Сейчас его удерживают в городе Брауншвейг.

Уроженка Новосибирска переехала в Германию три года назад с сыном, у него до сих пор нет гражданства. В школе ему было сложно из-за незнания языка, часто это втягивало мальчика в драки. В итоге, к ним зачастили чиновники Югендамта.

Однажды ювенальщики заподозрили старшего сына Нелли в избиении младшего брата Саши. Женщине посоветовали отправить Сашу в «летний реабилитационный лагерь», который на деле оказался психушкой.

Когда подросток вернулся домой, Нелли решила вместе с ним покинуть Германию. А в это время на её семью чиновники составляли дело. В один из дней женщину вызвали в суд, и пока она давала показания, ювенальщики выкрали Сашу. Мальчика много недель держали в приюте, где он стал похож на дистрофика.

Спустя ещё несколько дней мальчика передали в патронатную семью к бюргеру, который получал за это около 12 тысяч евро месяц. Нелли уже обратилась за помощью в консульство РФ, сейчас они пытаются вызволить мальчика.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Дети
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