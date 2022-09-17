Жители Верх-Тулы провели акцию протеста в актовом зале местного дома культуры – это единственное место, где администрация поселка разрешила митинговать людям. Активисты принесли с собой плакаты с надписями "Наш дом – не кладбище для отходов", "Ищите себе другой участок", "Чистая экология – людям". Участники митинга выступили против планов правительства Новосибирской области построить мусорный полигон с перерабатывающим комплексом в двух километрах от поселка.
"Мы все не согласны с тем, чтобы строить завод тут, мы все хотим его убрать отсюда. Но все согласны с тем, что такой завод нужен", - сформулировал общее мнение участник акции Виталий Гуненко.
Жители Верх-Тулы собрали уже около 1100 подписей под обращением к главе региона Андрею Травникову с требованием найти участок для размещения полигона вдали от населенных пунктов. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.
Сбор подписей продлится до конца следующей недели. Предполагается, что таким образом выскажут свое несогласие с планами чиновником не менее пяти тысяч человек.
Между тем, как сообщила корреспонденту Atas.info жительница Верх-Тулы Ольга Давыдова, на месте предполагаемого строительства полигона уже идет расчистка земельного участка. При этом проектная документация комплекса еще не проходила государственную экологическую экспертизу.
Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.
Ранее акции протеста против планов строительства аналогичного полигона в рамках так называемой "мусорной концессии" проводили жители сел Плотниковского и Раздольненского сельсоветов в Новосибирском районе.