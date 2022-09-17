Жители Верх-Тулы собрали уже около 1100 подписей под обращением к главе региона Андрею Травникову с требованием найти участок для размещения полигона вдали от населенных пунктов. Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Жители соседних с ним поселков постоянно жалуются на зловонные выбросы, которые отравляют воздух на многие километры. Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы.