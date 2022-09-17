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Завод "Тяжстанкогидропресс" намерен восстановить производство до конца 2022 года

Сегодня, 03:55
В Новосибирске намерены возобновить работу завода "Тяжстанкогидропресс" сразу после окончательного утверждения мирового соглашения с кредиторами. Руководство предприятия намерено нанять новых сотрудников

Решение суда, утверждающее мировое соглашение новосибирского заводя "Тяжстанкогидропресс" с кредиторами, должно вступить в силу 1 октября текущего года. Если оно до этого времени не будет обжаловано, то руководство предприятия намерено возобновить производственный цикл и приступить к выпуску станков и прессов. Об этом со ссылкой на директора завода Амира Мифтахова пишет агентство ТАСС.

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По словам Мифтахова, в планах увеличить штат рабочих и сотрудников инженерного звена. Сейчас на заводе производят комплектующие для машин, однако основная продукция  - тяжелое промышленное оборудование в условиях санкций будет пользоваться высоким спросом, считает Амир Мифтахов.

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Осенью 2021 года на "Тяжстанкогидропрессе" введена процедура наблюдения. Завод, который ранее был одним из крупнейших в стране производителем металлообрабатывающих станков, промышленных насосов и гидравлических прессов, сегодня практически остановлен. В апреле 2022 года вице-губернатор Сергей Семка сообщил журналистам, что завод включен в перечень системообразующих предприятий РФ, в том числе, чтобы помочь ему преодолеть тяжелую ситуацию.

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