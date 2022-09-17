Решение суда, утверждающее мировое соглашение новосибирского заводя "Тяжстанкогидропресс" с кредиторами, должно вступить в силу 1 октября текущего года. Если оно до этого времени не будет обжаловано, то руководство предприятия намерено возобновить производственный цикл и приступить к выпуску станков и прессов. Об этом со ссылкой на директора завода Амира Мифтахова пишет агентство ТАСС.