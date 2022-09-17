Решение суда, утверждающее мировое соглашение новосибирского заводя "Тяжстанкогидропресс" с кредиторами, должно вступить в силу 1 октября текущего года. Если оно до этого времени не будет обжаловано, то руководство предприятия намерено возобновить производственный цикл и приступить к выпуску станков и прессов. Об этом со ссылкой на директора завода Амира Мифтахова пишет агентство ТАСС.
По словам Мифтахова, в планах увеличить штат рабочих и сотрудников инженерного звена. Сейчас на заводе производят комплектующие для машин, однако основная продукция - тяжелое промышленное оборудование в условиях санкций будет пользоваться высоким спросом, считает Амир Мифтахов.
Осенью 2021 года на "Тяжстанкогидропрессе" введена процедура наблюдения. Завод, который ранее был одним из крупнейших в стране производителем металлообрабатывающих станков, промышленных насосов и гидравлических прессов, сегодня практически остановлен. В апреле 2022 года вице-губернатор Сергей Семка сообщил журналистам, что завод включен в перечень системообразующих предприятий РФ, в том числе, чтобы помочь ему преодолеть тяжелую ситуацию.